FOTO - "Ammetto che sono innamorata di te", Lady Lozano celebra sui social la bellezza di Napoli

Non sta vivendo il miglior momento della sua carriera Hirving Lozano. Da quando è al Napoli il messicano è stato spesso oggetto di critiche da tutto l'ambiente partenopeo. Anche contro il Lecce, Gattuso lo ha messo in panchina per farlo poi subentrare nelle seconda parte della gara al posto di Insigne. Nel frattempo lady Lozano ha pubblicato un instagram stories dove celebra la bellezza mozzafiato del capoluogo campano con la didascalia: "Devo ammettere che sono innamorato di te..."