FOTO - Anche Hysaj saluta Albiol: "Mi ha aiutato tanto in campo e fuori, anni bellissimi insieme!"

Anche Elseid Hysaj, nel giorno dell'addio al Napoli di Raul Albiol, ha voluto salutare l'ormai ex compagno spagnolo attraverso un post su Instagram: "Grazie per questi anni bellissimi passati insieme, mi hai aiutato tanto in campo e fuori. Ti ringrazio di tutto chori, ti voglio bene e in bocca al lupo per il futuro".