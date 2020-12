FOTO - Anticipazioni del calendario azzurro, SSC Napoli: "Ricco di scaramanzia napoletana"

Nuovi scatti pubblicati dalla SSC Napoli, via Twitter, del consueto calendario che vedrà protagonisti i calciatori azzurri. "Inizia l’attesa per il calendario più collezionato. Un amuleto bene augurante, un vessillo ricco di scaramanzia napoletana che ci accompagnerà per tutto il nuovo anno" scrive il club con questo post su Twitter.

Il Calendario Ufficiale SSC Napoli 2021 sta per uscire!



Inizia l’attesa per il calendario più collezionato. Un amuleto bene augurante, un vessillo ricco di scaramanzia napoletana che ci accompagnerà per tutto il nuovo anno. #CalendarioSSCNapoli2021 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8dUq5IgZ79 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 15, 2020