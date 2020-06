FOTO - Callejon da brividi: virale la sua foto in ginocchio mentre piange

Ha fatto il giro del web in pochissimi minuti la foto di Alessandro Antinelli, giornalista Rai, presente all'Olimpico, che al momento della vittoria del Napoli ha scattato una foto a Callejon che era in ginocchio in lacrime. Serata toccante per lui che è in scadenza di contratto e che probabilmente andrà via a fine stagione. Ecco la foto: