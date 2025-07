Chiesa incredulo per la morte di Jota: "Non riesco a credere a quello che è successo”

vedi letture

"Diogo, è difficile trovare le parole giuste in un momento come questo". Da Cristiano Ronaldo a Jurgen Klopp, passando per gli ormai ex compagni del Portogallo e del Liverpool, anche Federico Chiesa ha voluto esprimere un pensiero per la tremenda scomparsa di Diogo Jota (ha perso la vita anche il fratello André) in seguito ad un grave incidente stradale che ha visto l'auto - una Lamborghini - ridotta in frantumi.

Una tragedia che ha scosso l'intero mondo del calcio e l'ex attaccante della Juventus, nonché della Nazionale, ha condiviso un post sui suoi profili social per inviare un messaggio al suo ex compagno di squadra con cui ha trionfato in Premier League: "Ancora non riesco a credere a quello che è successo. Ti voglio bene e mi mancherai tanto. Il mio pensiero va a te e a tuo fratello André, riposate in pace. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi bambini, mando le mie più sincere e sentite condoglianze".