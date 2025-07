Clamoroso, scambiano Dalot per Diogo Jota: messaggi di cordoglio sui social dell'ex Milan

Un clamoroso e poco gratificante scambio di persona, che ha portato centinaia di utenti social a scrivere messaggi di cordoglio e frasi per le condoglianze sotto all'ultimo post su Instagram di Diogo Dalot, difensore ex Milan e oggi al Manchester United, scambiato da molti per Diogo Jota, il suo connazionale (e anche compagno di squadra nel Portogallo, con cui hanno vinto l'ultima Nations League) tragicamente scomparso nelle scorse ore, a 28 anni, per via di un incidente stradale in Spagna. Uno scambio di persona che ha dell'incredibile.

La dinamica della tragedia Diogo Jota. L'incidente è avvenuto alle 00:30 locali (02:30 in Italia) al chilometro 65 dell'autostrada A-52, nel comune di Cernadilla, in provincia di Zamora. Secondo le prime ricostruzioni e quanto indicato dagli inquirenti, "un veicolo è uscito di strada e tutto indica uno scoppio di pneumatico durante un sorpasso". Le conseguenze sono state devastanti: "A seguito dell'incidente, l'auto ha preso fuoco ed entrambe le persone sono rimaste uccise", si legge nello statement fornito dalla polizia spagnola al portale inglese. Alcuni sostenitori dei Reds hanno lasciato i loro omaggi fuori da Anfield. Sono stati deposti fiori, sciarpe e altro ancora, il tutto reso ancora più toccante dalla presenza di Jota all'esterno dello stadio.