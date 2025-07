Nunez senza parole per la morte di Jota: "Ti ricorderò sempre col sorriso"

Tragedia nel mondo del calcio. Nella mattina di oggi è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool. Aveva 28 anni. Il portoghese è rimasto vittima di un incidente stradale in Spagna. Darwin Nunez, suo compagno di squadra, ha dedicato a Jota un post su Instagram:

"Non ci sono parole di conforto per tanto dolore. Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso, come un buon compagno dentro e fuori dal campo. Mando tutta la mia forza alla sua famiglia: sono sicuro che sarà sempre con voi, specialmente con moglie e i tre figli. Riposate in pace, Diogo e André (André Silva, fratello di Jota, è morto nello stesso incidente, ndr)".