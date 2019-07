FOTO - Canada Day, festeggia anche il Napoli: "Auguri sopratutto ai nostri tifosi canadesi!"

Continua l'operazione simpatia sui social della Ssc Napoli che, attraverso i proprio account, da mesi sta lanciando messaggio destinati a diverse parti del mondo. L'ultimo, tramite Twitter, ai tifosi azzurri canadesi per il Canada Day: "Buon Canada Day a tutti i canadesi, in particolare ai nostri sostenitori! Godetevi un giorno così speciale!".

Oh, Canada! 🇨🇦



Happy Canada Day to all Canadians, especially our supporters! Enjoy such a special day! pic.twitter.com/pMqXntHpfB