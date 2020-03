FOTO - Coronavirus, Albania in soccorso dell'Italia: Hysaj pubblica immagini sui social

L'Albania in soccorso dell'Italia: bellissimo gesto del paese albanese che ha inviato 30 medici e infermieri da Tirana, diretti in Italia per affiancare i colleghi che nelle unità ospedaliere CoViD-19 stanno lottando per salvare più gente possibile. Il calciatore del Napoli Elseid Hysaj, attraverso le proprie stories Instagram, ha condiviso le immagini degli aiuti al nostro paese proprio dall'Albania