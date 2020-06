FOTO - Demme festeggia sui social e punta la Juve: "Andiamo a Roma!"

Diego Demme è stato uno dei migliori in campo nella sfida di ieri tra Napoli e Inter e, sicuramente, l'uomo che ha corso di più tra quelli in campo. Insomma, sulla conquista della finale c'è anche la sua firma. E questa finale, magari poi il primo trofeo in azzurro, vuole goderseli tutti. "Andiamo a Roma", scrive su Instagram per esultare.