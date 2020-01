FOTO - Demme, risolto il dubbio sul numero: confermato il 4, ecco la sua maglia

Tutto pronto negli spogliatoi del Napoli per la sfida di oggi alle 15 contro il Perugia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo i dubbi sorti in mattinata, con il sito ufficiale del Napoli che riportava il numero 31 (già di Ghoulam) per il neo acquisto azzurro, emerge in questi minuti la definitiva verità: come mostrano le immagini pubblicate dalla Ssc Napoli su Twitter, Diego Demme ha scelto la maglia numero 4. Anche il Napoli sul proprio sito ha aggiornato la rosa col 4 del tedesco.