FOTO - Curiosità: sul sito Demme ha il numero 31 (che aveva al Lipsia) ma è di Ghoulam...

Curiosità legata a Diego Demme, nuovo centrocampista del Napoli che oggi potrebbe debuttare con la società azzurra contro il Perugia. Ieri nell'elenco dei convocati era stato assegnato il numero 4 al tedesco ma oggi, sul sito ufficiale del Napoli, dov'è stato inserito - ancora senza foto - l'ex Lipsia 'indossa' il 31 che è il suo numero storico in Bundesliga. Ma il 31 è anche il numero di Ghoulam che è presente nell'elenco dei calciatori. Errore o possibile indizio di mercato? Ricordiamo che l'algerino è in uscita e, tra l'altro, serve una casella libera per inserire nell'elenco dei 25 anche Lobotka, che non è stato ancora ufficializzato. Va aggiunto che il numero di Demme non è ancora ufficiale: sul sito della Serie A non c'è traccia del numero scelto dal tedesco.