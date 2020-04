FOTO - Ferrara e la maglia di Maradona: "Mai nessuna è stata valutata 55mila euro"

"Sono commosso ed emozionato nel dirvi che dovrò staccarmi da questa maglia dopo 33 anni". Lo ha detto sui social Ciro Ferrara al termine dell'asta per la camiseta albiceleste di Diego venduta all'asta: "Dopo 9 giorni è stata 'venduta' per il valore di 55mila euro. Mai nessuna maglia è stata giudicata per un prezzo così importante. Insieme a tutte le altre donazioni abbiamo raggiunto 85mila euro, è arrivato il momento di fare i dovuti ringraziamneti: allo staff che ha lavorato in maniera dura, ai ragazzi che hanno donato le loro magliette, il loro contributo è stato determinante, a tutti i donatori" le sue parole.