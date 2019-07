FOTO - Festa dell'indipendenza negli Usa, gli auguri della Ssc Napoli ai tifosi americani: "Godetevelo!"

Giorno importante il 4 luglio negli Stati Uniti d'America, dove si festeggia la festa dell'indipendenza. A fare gli auguri a tutti i tifosi americani anche la Ssc Napoli attraverso Twitter: "È il giorno del rosso, del bianco e del blu! Felice 4 luglio a tutti negli Stati Uniti! Godetevi i fuochi d'artificio, il cibo e il divertimento!".

It's the day of the red, white and blue! 🇺🇸 Happy 4th of July to all of those in the United States! Enjoy the fireworks, the food and the fun! pic.twitter.com/0ZRzQXHJJf