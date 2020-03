FOTO - Garay positivo al Coronavirus: "Resto isolato in attesa di indicazioni dalle autorità"

E' Ezequiel Garay il primo calciatore a contrarre il virus COVID-19 in Liga. Il difensore del Valencia l'ha annunciato sui social, rassicurando tutti: "E' chiaro che ho cominciato male il 2020. Sono risultato positivo al coronavirus, ma mi sento bene e non mi resta che prestare attenzione alle disposizioni delle autorità sanitarie. Per ora devo restare isolato".