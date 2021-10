FOTO - Ghoulam convocato per Firenze? Il terzino pubblica uno scatto durante l’allenamento

All’indomani della sconfitta con lo Spartak Mosca causata dall'espulsione di Mario Rui, è tornato con forza il tema legato al rientro di Faouzi Ghoulam. Le ultime notizie danno il calciatore pronto a tornare e addirittura convocato per la trasferta di Firenze. Intanto il terzino azzurro ha pubblicato un post social in cui mostra uno scatto durante un allenamento a Castel Volturno. Chissà che non sia un indizio di un suo imminente rientro. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram.