FOTO - Hamsik ringrazia per il tributo: "Emozioni uniche, azzurro nelle vene e nel cuore per sempre!"

All'intervallo di Napoli-Genk Marek Hamsik è stato tributato con una bella celebrazione in campo e i tanti applausi del San Paolo. Oggi l'ex capitano azzurro ci ha tenuto a ringraziare tutti per la bella serata di martedì. Lo slovacco ha così scritto su Instagram: "Emozioni uniche, notte speciale. Grazie NAPOLI PER TUTTO E SEMPRE FORZA NAPOLI .Azzurro nelle vene e nel cuore per sempre".