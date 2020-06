FOTO - Il Chelsea segue il Liverpool, 'Blues' inginocchiati per George Floyd: "Black Lives Matter"

I calciatori del Chelsea come quelli del Liverpool. I 'Blues' hanno voluto manifestare la propria solidarietà nei confronti di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis. I calciatori del club di Londra, sul campo d'allenamento, si sono inginocchiati, a testa bassa, imitando il movimento del 'Black Lives Matter".

Enough is enough. We are all HUMANS. Together we are stronger. #BlackLivesMatter ✊✊✊✊✊✊ pic.twitter.com/3cyRSrDxWM