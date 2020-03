FOTO - Il Napoli ritwitta il bellissimo messaggio d'unione del Papa sui social

In un momento così delicato per il mondo intero per via dell'emergenza Coronavirus, Papa Francesco ha lanciato un bellissimo messaggio di unione dal proprio account Twitter "Siamo un'unica famiglia umana. Cessiamo ogni ostilità bellica. L’impegno congiunto contro la pandemia COVID19 ci faccia riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni". Il Napoli ha ritwittato il messaggio. Di seguito la foto: