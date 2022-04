FOTO - Il piccolo Ciro Romeo già tifa per papà Dries

Dries Mertens, oggi titolare nella gara vinta dal Napoli a Bergamo contro l'Atalanta, ha uno nuovo tifoso speciale che ha visto la gara in tv da casa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens, oggi titolare nella gara vinta dal Napoli a Bergamo contro l'Atalanta, ha uno nuovo tifoso speciale che ha visto la gara in tv da casa. Il neonato dell'attaccante azzurro, Ciro Romeo, è infatti stato immortalato dalla mamma Kat nella culla davanti alla tv. Una domenica speciale per il Napoli e per la famglia Mertens che ha festeggiato con un'importantissima vittoria l'arrivo del nuovo arrivato. Di seguito lo scatto pubbblicato da Katrin Kerkhofs su Instagram.