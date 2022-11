FOTO - Kvara sorridente a Castel Volturno dopo il furto dell’auto: le immagini della seduta odierna

La SSC Napoli ha mostrato sui social le immagini della seduta odierna che mostrano il 2001 sorridente.

Khvicha Kvaratskhelia è stato vittima di una brutta disavventura. Nella notte alcuni ladri si sono intrufolati nella sua abitazione di Cuma e hanno rubato la sua automobile. Nessuna conseguenza per fortuna per il georgiano che dormiva al piano di sopra quando i malviventi sono entrati in casa. Questa mattina Kvara ha sporto denuncia e si è allenato regolarmente a Castel Volturno. La SSC Napoli ha mostrato sui social le immagini della seduta odierna che mostrano il 2001 sorridente. Di seguito gli scatti.