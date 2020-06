FOTO - Lady Callejon si commuove: "So cosa significa questo per te..."

I festeggiamenti solitari, in disparte, con le lacrime al viso hanno spaventato i tifosi: che sia arrivato davvero il momento dell'addio di José Maria Callejon? A rincarare le dose sono anche le parole di Marta Ponsati Romero, moglie dell'esterno spagnolo, che tramite Instagram s'è così espressa: "Ci sono emozioni nella vita che non si possono spiegare con le parole. Sei grande, adorabile e hai un cuore enorme... So cosa significa questo per te, goditelo!".