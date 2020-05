FOTO - Lavezzi non dimentica Napoli: il Pocho ascolta un classico di Pino Daniele

Ezequiel Lavezzi non dimentica i suoi anni trascorsi a Napoli, una città che gli è rimasta dentro come la musica che ancora oggi ascolta. Sui social ha postato la foto copertina di Je So' Pazzo, un classico di Pino Daniele, con tanto di cuore azzurro. La conferma che il suo legame con la terra partenopea è ancora forte. Tra l'altro oggi sono 8 anni dal suo addio in finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Ecco il suo post: