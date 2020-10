FOTO - Luperto frena la Juve, gli ex compagni da Napoli si complimentano: "Tanta roba petardo!"

"Risultato importante contro una grande squadra! Avanti così, senza mollare". E' così che Sebastiano Luperto, tramite i social, mostra tutta la sua gioia per il buon risultato portato a casa nel match del suo Crotone contro la Juventus. E su Instagram arrivano anche i complimenti dei suoi ex compagni di squadra a Napoli. "Tanta roba petardo", scrive Fabian seguito a ruota da Malcuit: "Contento per te fratello, lo meriti". Anche Allan, oggi all'Everton, si congratula: "Grande Lupacchio!". Di seguito il post.