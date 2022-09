FOTO - Mertens a Capodichino! Sarà al Maradona per Napoli-Liverpool?

Dries Mertens è tornato a Napoli, insieme a sua moglie Kat e al figlioletto Ciro Romeo.

Dries Mertens è tornato a Napoli, insieme a sua moglie Kat e al figlioletto Ciro Romeo. Come rivelato su Twitter dal giornalista Luca Cerchione, l'attaccante si trova all'aeroporto di Capodichino. E' probabile che l'ex azzurro assista domani al match di esordio in Champions League del Napoli al Maradona dei suoi ex compagni di squadra. Di seguito le immagini postate sul social del belga all'Aeroporto Internazionale di Napoli, che sono state indondate da tantissimi messaggi dei tifosi azzurri: "Perché non scendi tu in campo al posto di Osimhen?", "Meriti la cittadinanza onoraria", "Sei un grande", "Ti amo".