FOTO - Mertens in quarantena, l'attaccante azzurro si dedica alle Serie tv

Prosegue, ovviamente, la quarantena anche per Dries Mertens. L'attaccante azzurro si sta dedicando non solo agli allenamenti in questi giorni: come mostra la foto pubblicata dallo stesso belga su Instagram, sarebbero anche le Serie tv un interesse approfondito da Mertens durante questo periodo di isolamento. 'Entourage' è la serie tv mostrata proprio da Mertens, famosi per aver concesso piccole comparsate o camei a tanti personaggi noti del Cinema e della televisione.