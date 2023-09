FOTO - Natan a lavoro anche fuori dal campo: lezioni di italiano per il difensore

Natan Bernardo de Souza deve ancora fare il suo esordio ufficiale in campionato con la maglia del Napoli.

Natan Bernardo de Souza deve ancora fare il suo esordio ufficiale in campionato con la maglia del Napoli. Il difensore brasiliano si sta ambientando in questa nuova avventura italiana e, oltre a lavorare intensamente a Castel Volturno agli ordini di Rudi Garcia, si sta impegnando molto anche fuori dal campo. L’ex Red Bull Bragantino ha infatti pubblicato un’Instagram story sul suo profilo ufficiale in cui è alle prese con alcune lezioni di italiano. Di seguito lo scatto.