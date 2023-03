FOTO - Osimhen diventa anche sushi! Geniale trovata di un ristorante giapponese

Abbiamo ironizzato su tanti cibi e piatti tipici dedicati a Victor Osimhen ma non potevamo immaginare che la fantasia dei napoletani aumentasse

Abbiamo ironizzato su tanti cibi e piatti tipici dedicati al Napoli e a Victor Osimhen ma non potevamo immaginare che la fantasia dei napoletani aumentasse di giorno in giorno. Dopo il cicchetto dedicato al bomber azzurro, da Napoli ecco il sushi Osimhen, il rools che ricorda il nigeriano ma coi colori dell'Italia per lo scudetto e i contorni azzurro Napoli. Ecco la foto che spopola sul web: