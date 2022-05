FOTO - Spalletti ai Quartieri Spagnoli: il tecnico del Napoli visita il murales di Maradona

Il tecnico del Napoli ne ha così approfittato per fare un giro in città e si è recato ai Quartieri Spagnoli

Luciano Spalletti ha concesso una giornata di riposo ai giocatori, la squadra riprenderà domani gli allenamenti. Il tecnico del Napoli ne ha così approfittato per fare un giro in città e si è recato ai Quartieri Spagnoli e ha visitato il murales per Diego Armando Maradona. Di seguito le immagini.