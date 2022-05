FOTO - Spalletti in visita a San Gregorio Armeno: ecco la statuina realizzata da Di Virgilio

Il tecnico del Napoli è stato ai Quartieri Spagnoli al murales di Maradona ma anche nelle botteghe di San Gregorio Armeno

Quest’oggi Luciano Spalletti, visto il giorno di riposo concesso alla squadra, ne ha approfittato per girare la città. Il tecnico del Napoli è stato ai Quartieri Spagnoli al murales di Maradona ma anche nelle botteghe di San Gregorio Armeno. Il maestro Genny Di Virgilio ha infatti realizzato per l'occasione una statuina per l’allenatore azzurro e sui social ha mostrato la foto accompagnata da questa didascalia: “Oggi in visita in bottega il nostro Mr Spalletti….un po’ di shopping tra le mie opere visita il nostro show-room al primo piano, papà Rosario omaggia il mister con la sua statuina!!!”.