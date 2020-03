FOTO - Stop forzato, Milik si tiene in forma sulla cyclette con vista sul golfo

Ovviamente tutti i giocatori dei vari campionati italiani sono fermi a causa dell'emergenza Coronavirus. Molti di loro, però, si stanno tenendo in forma tra le mura di casa, nell'obiettivo di non gettare alle ortiche la tenuta fisica necessaria per riprendere le competizioni, si spera il prima possibile. Anche Arek Milik si sta impegnando da casa, come mostra la foto pubblicata su Instagram dal giocatore polacco che lo ritrae sulla cyclette con vista golfo.