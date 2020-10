FOTO - "Traditore", Rrahmani attaccato sui social dai tifosi del Kosovo: "Siamo in quarantena, impossibile venire!"

Macedonia del Nord-Kosovo, gara in programma ieri, non ha visto tra i protagonisti Amir Rrahmani (e neanche Eljif Elmas), capitano e calciatore più importante del Kosovo. Dopo la sconfitta della sua nazionale, il difensore azzurro ha visto i suoi social assaliti da tanti tifosi kosovari che l'hanno insultato a causa della sua assenza. L'ex Hellas Verona ha risposto per le rime, esprimendosi così su Instagram

"Tutta la squadra del Napoli è in quarantena e dobbiamo restare in hotel rispettando il distanziamento sociale. Tutti gli sforzi dell'ambasciata italiana in Kosovo e del Kosovo stesso non sono bastati, mi è stato impossibile venire. Imparate ad amare il vostro Paese e poi fate certi commenti".