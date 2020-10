FOTO - Younes all'Eintracht, il tedesco in posa con la maglia rossonera

E' arrivata l'ufficialità della cessione in prestito biennale di Amin Younes. Lo stesso giocatore tedesco si mostra soddisfatto sui propri social con la sua nuova maglia, quella rossonera dell'Eintracht Francoforte. Younes lascia il Napoli dopo due stagioni, arrivò a parametro zero dopo aver giocato in precedenza con l'Ajax. Di seguito la foto postata sui social dal tedesco di origini libanesi.