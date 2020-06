FOTO - Zuniga ricorda i tempi di Napoli e posta un duello con Cuadrado: "Come ci divertivamo..."

"Sì, come ci divertivamo!". Scrive così su Instagram Juan Camilo Zuniga, ex terzino azzurro, ricordando i suoi tempi di Napoli. Il colombiano ha postato un'immagine che lo raffigura con la maglia biancazzurra del Napoli, in un duello con il suo connazionale Juan Guillermo Cuadrado, oggi alla Juventus e all'epoca alla Fiorentina.