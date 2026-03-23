Futuro Lukaku, Perillo: "Torna in Belgio? Mi sembra altamente improbabile, vi spiego"

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Romelu Lukaku resterà a Napoli anche la prossima stagione? Sul futuro dell'attaccante belga il giornalista Rai Antonello Perillo ha detto la sua sul proprio account X: "Leggo da più parti che Lukaku lascerebbe il Napoli a fine stagione per tornare in Belgio all'Anderlecht. Mi sembra altamente improbabile. Big Rom ha un altro anno di contratto in azzurro da 7,7 milioni di euro, nell'Anderlecht il giocatore più pagato è Thorgan Hazard con 1,6 milioni di euro.

Rinuncerebbe Lukaku a 6 milioni lordi pur di rientrare a casa? Tutto è possibile, ma mi sembra troppo... Il fatto, poi, che abbia acquistato una villa a pochi chilometri da Anderlecht mi sembra del tutto irrilevante: mi sembra normale che un belga faccia un investimento immobiliare nel proprio Paese, con l'intenzione magar di tornarci a vivere in futuro".