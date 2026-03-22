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Gita domenicale per Juan Jesus: l'azzurro in Puglia con fidanzata e amici
Il giocatore ha trascorso la giornata a Fasano, come mostrato dai video condivisi sul proprio account Instagram.
Domenica di relax per Juan Jesus, che ha approfittato del giorno libero concesso da Antonio Conte per staccare dalla routine calcistica. Il difensore del Napoli ha scelto di trascorrere qualche ora lontano dai campi in compagnia della sua compagna e di alcuni amici, godendosi un momento di tranquillità.
Il giocatore ha trascorso la giornata a Fasano, come mostrato dai video condivisi sul proprio account Instagram, meta perfetta per una gita fuori porta tra mare, natura con lo zoo safari e buon cibo. Una pausa utile per ricaricare le energie prima di tornare agli impegni con la squadra.
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