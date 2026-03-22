Varriale: "Inter in affanno! Lascia chance a Milan e Napoli"

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Nonostante il vantaggio arrivato dopo pochi secondi, l'Inter non va oltre l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina. I nerazzurri non vincono da tre partite, appena due punti, e vedono perdere gran parte del vantaggio. Ora Milan e Napoli inseguono a -6 e a -7.

Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Il Referendum del campionato dal seggio (stadio) di Firenze risponde con un SI al quesito È ancora aperta la corsa Scudetto? Pari dell'Inter contro un'ottima Fiorentina che, sotto dopo un minuto, rimonta con merito. Capolista in affanno che lascia chance a Milan e a Napoli".