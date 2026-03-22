Giuliani: "Con i rientri è un'altra squadra: Napoli carico di talento"
Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni: "Un Napoli carico di talento vince con merito a Cagliari, pur avendo gestito forse un po’ troppo quando si poteva chiudere. Con i rientri è un’altra squadra e il secondo posto un obiettivo logico".
Il Milan torna davanti, Inter nel mirino: la situazione dopo Cagliari-Napoli 0-1
Il Napoli ha espugnato l'Unipol Domus con il minimo scarto, portando a casa tre punti preziosi in una gara tutt'altro che semplice. La rete di McTominay ha deciso un match combattuto, in cui gli azzurri hanno tenuto tutto aperto ma sono stati bravi a gestire il risultato. In classifica il Napoli aveva momentaneamente scavalcato il Milan in seconda posizione, ma i rossoneri hanno poi vinto riportandosi a +1 sugli azzurri con lo scontro diretto alle porte. Per il momento è di sei punti la distanza dall'Inter, in attesa del risultato della trasferta di Firenze.
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