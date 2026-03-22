Varriale sul rigore Juve: "Neanche al video si vede il mani di Idzes. Attendo le immagini"

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Varriale su Juventus-Sassuolo: rigore dubbio per i bianconeri, Locatelli sbaglia e "inguaia" Spalletti. Le immagini del mani di Idzes? Ancora un mistero

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato l'episodio arbitrale dubbio in Juventus-Sassuolo 1-1. Queste le sue parole: "Il "PertosSassuolo" fa venire la febbre alla Juventus con un pari che può costare carissimo nella corsa Champions. L'aspirina ai bianconeri hanno provato a darla l'arbitro Marchetti e il VAR con un rigore che pure al video non si vede, ma Locatelli sbaglia e inguaia Spalletti. Comunque resto in fiduciosa attesa di vedere prima o poi le altre immagini del "mani" di Idzes che a Dazn Luca Marelli ha assicurato che certamente hanno in sala Var. Chissà perché non le hanno mostrate all' arbitro Marchetti...".

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 subite

2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate, 47 reti fatte e 23 subite

3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate, 46 reti fatte e 30 subite

4 - Como 54 punti, 29 partite giocate, 48 reti fatte e 22 subite

5 - Juventus 54 punti, 30 partite giocate, 52 reti fatte e 29 subite

6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate, 39 reti fatte e 23 subite

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 subite

8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate, 38 reti fatte e 34 subite

9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate, 29 reti fatte e 28 subite

10 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate, 35 reti fatte e 42 subite

11 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate, 35 reti fatte e 39 subite

12 - Parma 34 punti, 30 partite giocate, 21 reti fatte e 38 subite

13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate, 36 reti fatte e 42 subite

14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate, 34 reti fatte e 53 subite

15 - Cagliari 30 punti, 30 partite giocate, 31 reti fatte e 42 subite

16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate, 34 reti fatte e 43 subite

17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate, 25 reti fatte e 44 subite

18 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 subite

19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate, 23 reti fatte e 49 subite

20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate, 22 reti fatte e 51 subite