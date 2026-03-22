Rigore dubbio alla Juventus, Auriemma: "Open Var ha perso un'altra occasione"

Rigore dubbio alla Juventus, Auriemma: "Open Var ha perso un'altra occasione"
Oggi alle 15:15Dai social
di Pierpaolo Matrone

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui propri canali social la questione legata al rigore concesso alla Juventus sabato sera nella sfida contro il Sassuolo, terminata poi 1-1:

"Il problema non riguarda la Juventus ma quei pochi idioti che provano a convincere la gente che Idzes abbia davvero toccato la palla con il braccio. La trasmissione Open Var su Dazn ha perso un'ottima occasione per dimostrare che il mondo Ala sia senza peccato".