Niente nazionale e fuga d'amore: ecco dove trascorrerà i giorni di riposo Beukema
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Weekend di relax per Sam Beukema, che ha approfittato della sosta per le nazionali per concedersi qualche giorno lontano da Napoli. Il difensore azzurro, non convocato dall’Olanda, ha sfruttato il tempo libero concesso da Antonio Conte per una breve vacanza a Parigi insieme alla fidanzata Roberta Molisso.
Ecco dove si trova Beukema
A raccontarlo sono alcune immagini pubblicate sui social dalla compagna del calciatore, che ha condiviso momenti della loro permanenza nella capitale francese, tra cui una cena al Costes Le Restaurant. Una pausa utile per ricaricare le energie prima della ripresa degli allenamenti a Castel Volturno.
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