Ghoulam smentisce le fake news: “Ma quale festa! Sono sempre responsabile”

Faouzi Ghoulam è risultato positivo al Covid e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. Intanto l'algerino smentisce tramite dei commenti sul suo profilo Instagram le voci che giravano (non verificate ma che alcune testate hanno comunque pubblicato) su una sua festa di compleanno. Ecco quanto ha scritto il giocatore in risposta ad un tifoso che criticava il suo atteggiamento e le voci delle ultime ore: "Scusa però prima di parlare informati bene, non ho fatto una festa di compleanno perchè non sono il tipo che festeggia il proprio compleanno poi visto il momento ancora peggio".