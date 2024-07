Gimenez, che flop: zero gol e Messico a casa in Copa America

Delusione Messico e Delusione Santiago Gimenez, uno degli attaccanti monitorati dal Napoli in vista della prossima stagione per il dopo Osimhen. La sua nazionale è stata eliminata nella fase a gironi e l'attaccante del Feyenoord è rimasto senza nessuna marcatura. Così scrive su X in merito al centravanti il profilo di Sportitalia.

"Era uno dei giocatori più attesi nel Messico, ma Santiago Giménez ha deluso le aspettative: zero gol per lui nella fase a gironi"