“Giocavo col 26 a Napoli, posso usarlo?", Koulibaly chiede a Terry di prendere il suo numero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly indosserà la maglia numero 26, che al Chelsea non è un numero qualsiasi. Infatti è stato indossato ininterrottamente per 17 anni da John Terry. Lo storico capitano dei blues, 648 presenze in prima squadra, è chiaramente un'istituzione per il club e nessuno dal suo ritiro ha mai osato indossare quel numero nonostante non sia mai stato ritirato dal club (l'unico che ha avuto questo onore è Gianfranco Zola e la sua 25).

Fino a oggi, quando il difensore senegalese ha deciso di chiamare proprio Terry per chiedergli il permesso: "Giocavo con la 26 al Napoli ma so che da quando hai lasciato il club nessuno vuole indossare quel numero. Posso usarlo?". Terry, dall'altra parte della cornetta, non ha esitato a dare la "benedizione": "So che il 26 è un numero speciale, apprezzo la tua chiamata e ti dico che per me non è un problema. Anzi, è un piacere". 31 anni, Koulibaly è arrivato a Londra quest'estate alla cifra record per un difensore Over 30 di 40 milioni di euro.