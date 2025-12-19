Giordano fa notare: "Torna Lobotka e tornano palleggio e pressioni corrette"

Il Napoli reagisce alle ultime due sconfitte e batte il Milan 2-0 il semifinale di Supercoppa: i partenopei strappano quindi il pass per la finale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Inter, e avranno la chance di conquistare il secondo trofeo della gestione Antonio Conte. Così il giornalista Marco Giordano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match:

"Le assenze pesano per tutti. Anche per Allegri, per carità. La chiave principale di questo Napoli-Milan senza storia è Hojlund che ha spazzato via De Winter e tutta la difesa del Milan. Torna Lobotka e tornano palleggio e pressioni corrette. Il Napoli si prende una finale meritatissima, riscattando le due sconfitte consecutive. Il Milan senza Modric (per scelta) è una squadra anodina, triste. Allegri esce alla prima partita dalle altre due competizioni oltre il campionato: se non lotta fino alla fine per lo scudetto sarà un’annata altrettanto anodina per il Milan".