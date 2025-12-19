Caso Allegri, Zazzaroni: "Oriali non ha bisogno della protezione del Napoli"

vedi letture

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato sui social la nota del Napoli di questa mattina sul caso Allegri. "Condanna, denuncia e invito a punire un allenatore che avrebbe offeso un membro dello staff di Conte con oltre 60 anni di calcio nelle orecchie e un ruolo indefinito. Ma il quarto uomo dov’era? E l’ispettore federale? Con 33 telecamere è necessaria la delazione?

In un calcio teso e spesso insopportabile certe cose di campo devono restare nel campo, a meno che i protagonisti non trascendano arrivando alle mani. Oriali di situazioni come queste ne ha certamente vissute e non ha bisogno di alcuna protezione societaria: può senz’altro capire il momento, il nervosismo, anche perché vive da anni al fianco di allenatori come Mancini e Conte facili all’esplosione verbale. Il calcio dà fuoco e tensione a ogni nostra parola. E provocazione fa rima con maleducazione".