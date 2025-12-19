Caso Allegri, Zazzaroni: "Oriali non ha bisogno della protezione del Napoli"

Caso Allegri, Zazzaroni: "Oriali non ha bisogno della protezione del Napoli"TuttoNapoli.net
© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 19:30Dai social
di Fabio Tarantino

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato sui social la nota del Napoli di questa mattina sul caso Allegri. "Condanna, denuncia e invito a punire un allenatore che avrebbe offeso un membro dello staff di Conte con oltre 60 anni di calcio nelle orecchie e un ruolo indefinito. Ma il quarto uomo dov’era? E l’ispettore federale? Con 33 telecamere è necessaria la delazione? 

In un calcio teso e spesso insopportabile certe cose di campo devono restare nel campo, a meno che i protagonisti non trascendano arrivando alle mani. Oriali di situazioni come queste ne ha certamente vissute e non ha bisogno di alcuna protezione societaria: può senz’altro capire il momento, il nervosismo, anche perché vive da anni al fianco di allenatori come Mancini e Conte facili all’esplosione verbale. Il calcio dà fuoco e tensione a ogni nostra parola. E provocazione fa rima con maleducazione".