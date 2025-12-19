Pistocchi: "Napoli più fresco e attento, Conte domina contro Allegri"

Il Napoli reagisce alle ultime due sconfitte e batte il Milan 2-0 il semifinale di Supercoppa: i partenopei strappano quindi il pass per la finale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Inter, e avranno la chance di conquistare il secondo trofeo della gestione Antonio Conte. Così il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match:

"Il Napoli molto più fresco rispetto a Udine manda a casa subito un Milan troppo impreciso e svagato. Partita intensa, ben giocata da un ottimo Napoli, molto attento ed equilibrato nelle due fasi: gli azzurri, passati in vantaggio nel finale di primo tempo con una combinazione Hojilund-Neres sulla quale la parata difettosa di Maignan agevola la conclusione in rete dal brasiliano, dominano la ripresa e raddoppiano con un tracciante di Hojilund, sul quale Maignan non è impeccabile. Sotto 2-0, Allegri passa al 4-4-2, ma senza creare niente, mentre il Napoli va vicino al 3-0 con McTominay che spreca un contropiede gestito con grande qualità . Il Napoli vendica così la sconfitta in campionato, Conte domina il confronto con Allegri, i Campioni di Italia giocheranno la finale di lunedì 22 dicembre".