Ordine difende Allegri: “In campo succede! Se lo squalificano su input del Napoli…”

Ordine difende Allegri: “In campo succede! Se lo squalificano su input del Napoli…”TuttoNapoli.net
Oggi alle 19:00Dai social
di Pierpaolo Matrone

Franco Ordine difende Massimiliano Allegri dopo le tante polemiche per lo scontro con Gabriele Oriali e il conseguente comunicato ufficiale del Napoli. Il giornalista di fede milanista, tramite i suoi account social, si è espresso così sulla vicenda:

"Se dovesse arrivare una squalifica ad Allegri su input del Napoli e richiamo di Gravina grazie al referto degli inviati della procura federale, dal prossimo turno preparate una lunga lista di segnalazioni perché da sempre in campo se ne dicono di ogni!".