Rai, Perillo: "Bravissimo Conte per come ha impostato la sfida e per la gestione della rosa"

Il Napoli reagisce alle ultime due sconfitte e batte il Milan 2-0 il semifinale di Supercoppa: i partenopei strappano quindi il pass per la finale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Inter, e avranno la chance di conquistare il secondo trofeo della gestione Antonio Conte. Così il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match:

"Con una condotta attenta e con gli strappi in attacco di uno splendido Hojlund il Napoli ha battuto il Milan e vola in finale di Supercoppa Italiana. Bravissimo Conte per come ha impostato la sfida contro Allegri e per come ha gestito la rosa. Tra i migliori un superbo Rrahmani e un ritrovato Spinazzola, che ha dato il via alle due azioni dei gol azzurri".