Scotto: "Conte, il turnover ha pagato: si può vincere anche cambiando ogni tanto"

vedi letture

Il Napoli reagisce alle ultime due sconfitte e batte il Milan 2-0 il semifinale di Supercoppa: i partenopei strappano quindi il pass per la finale, dove affronteranno la vincente di Bologna-Inter, e avranno la chance di conquistare il secondo trofeo della gestione Antonio Conte. Così il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match:

"Il Napoli d'Arabia torna alla vittoria e conquista meritatamente la finale di Supercoppa contro una tra Inter e Bologna. Gli azzurri si scrollano di dosso paure e fatica e non concedono nulla a un Milan lento e spuntato. Straordinario Hojlund, che sotto gli occhi di Lukaku (in panchina) stravolge la difesa rossonera e manda al manicomio De Winter. Sua l'azione sul primo gol di un altrettanto ottimo Neres e chirurgico nel gol del raddoppio. Il turnover di Conte paga più di quello di Allegri: la dimostrazione che si vince anche cambiando qualcosa ogni tanto. Gli azzurri sognano il trofeo e aspettano la vincente dell'altra semifinale di domani sera".